Il Consiglio regionale contro l’importazione di farmaci prodotti in Asia

Stop all’importazione di farmaci prodotti all’estero e, in particolare in Asia. In Consiglio regionale è stata approvata la Proposta di Risoluzione su Annex 1, “Determinazioni per contrastare gli aspetti negativi derivanti dalla regolamentazione Annex 1, Manufacture of Sterile Medicinal Products”, approvata dopo essere stata emendata.

«Si tratta di un atto fondamentale per la tutela della salute pubblica – spiega il presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti – il provvedimento nasce da un processo di ascolto, portato avanti dalla mia Commissione, dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dal quale sono emersi gli aspetti negativi della nuova regolamentazione, che consistono appunto nel rischio dell’arrivo sul nostro mercato di medicinali prodotti all’estero, soprattutto in Asia, dove sappiamo bene che il mercato del lavoro e le norme di sicurezza non sono sicuramente adeguate ai nostri standard».

«L’obiettivo è quello di tutelare la qualità dei farmaci presenti nei nostri ospedali – conclude Monti – per garantire la salute dei nostri cittadini. Non ci faremo mettere mai i piedi in testa dai burocrati di questa Unione europea che finalmente sta per lasciare il posto al cambiamento che arriverà dopo il 26 maggio».