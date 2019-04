Controlli di Pasquetta, nei guai chi ha alzato il gomito prima di guidare

Nella serata di ieri, lunedì di Pasquetta i carabinieri della compagnia di Varese hanno intensificato i controlli del territorio con un servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale, alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, in occasione delle festività pasquali.

In particolare nel corso del servizio sono state controllate circa 100 persone, di cui 18 cittadini extracomunitari, 80 veicoli circolanti sulla pubblica via ed elevate un decina di contravvenzioni al codice della strada.

In tale contesto sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Varese per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool tre soggetti: un cinquantenne operaio alla guida della propria autovettura Smart fortwo, un quarantenne disoccupato alla guida della propria Ford Fiesta, e un quarantenne libero professionista alla guida della propria Fiat Panda, tutti di Varese e con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro a seguito di controllo con esame strumentale.