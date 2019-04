Il coro Ars Cantus per celebrare il quarto anno del Battistero

Un concerto sinfonico per festeggiare insieme il quarto anno di vita del Battistero della Chiesa di Casciago.

Sabato 6 aprile alle 21 sarà il coro Ars Cantus ad esibirsi in un concerto sinfonico intitolato “Stabat…in Gloria”: il coro, associazione culturale nata nel 1987, composto da più di 200 elementi (di cui 150 si esibiscono in ogni concerto), è stato nominato “testimonial ufficiale” della Provincia di Varese.

Nel programma di sabato 6 aprile, diretti da Giovanni Tenti, ci saranno la soprano Chiara Tenti, la mezzosoprano Laura Tenti, il tenore Marco Davanzo e il basso Lorenzo Alzati, accompagnati da voci bianche, coro e orchestra sinfonica. Metteranno in scena lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini per celebrare al meglio il quarto anniversario del Battistero della chiesa dedicata ai Santi Agostino e Monica.

L’opera, realizzata nel 2015, è formata da un grande mosaico che sovrasta il fonte battesimale, è stata realizzata dagli artisti del Centro Aletti di Roma coordinati da Padre Marko Rupnik, ed è posta nell’abside di destra della chiesa.

Voluto fortemente dal parroco della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, don Norberto Brigatti, il battistero è stato inaugurato il 13 marzo 2015, lo stesso giorno nel quale Papa Francesco annunciò l’apertura dell’anno giubilare dedicato alla misericordia: «Una concomitanza che ci ha lasciato pieni di stupore e meraviglia – si legge nel volantino di presentazione della serata -. In questi quattro anni sono arrivati a Casciago in molti per un momento di raccoglimento, di preghiera e di ascolto. Più di cento gruppi sono stati accolti, percependo così la bellezza delle pietre, ma soprattutto la belle del nostro essere cristiani, “vivi tornati dai morti”. Si apre ora il quinto anno di vita di questo spazio architettonico che sta diventando sempre di più uno spazio liturgico vivo».