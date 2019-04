Cultura, una passione che non ha confini

Al via sulle rive del Ceresio una nuova ed interessante iniziativa culturale, una rassegna letteraria che vede la collaborazione tra il Comune e la Biblioteca di Porto Ceresio e il gruppo Alba, Amici lettura di Brusino Arsizio.

La rassegna, alla prima edizione, si intitola “Libri oltre confine” e inizierà sabato 27 aprile da Porto Ceresio, per proseguire poi con altri due appuntamenti in territorio svizzero.

«Una rassegna per andare , attraverso i libri, oltre qualsiasi confine – spiega l’assessore alla cultura di Porto Ceresio, Alessandro De Bortoli – Il tema di questa prima edizione è il cammino, l’uomo in cammino, l’uomo in viaggio»

Sabato 27 aprile il primo appuntamento sarà alle 17.30 nella sala di piazzale Luraschi, dove Gianni Ghisla presenterà il suo libro “Sguardi sul mondo“.

Dal Ticino all’Asia per le Vie della Seta, dal Canada alla Terra della Fuoco, ulibro che è un invito a viaggiare per conoscere ed apprezzare alcuni angoli di mondo che hanno affascinato l’autore nel suo peregrinare con la motocicletta. “Sguardi sul mondo” è dedicato a tutte le persone curiose e di spirito aperto che si emozionano di fronte alle meraviglie, quelle dietro l’angolo di casa come quelle lontane che si incontrano viaggiando: la gente, le piccole cose, i paesaggi incantevoli, i miracoli creati dalla civiltà umana.

Sabato 4 maggio, alle 17.30 all‘Osteria della Posta, in piazza Polli 1 a Brusino Arsizio, Patrizia Rossetti presenta “Santo mangiare”, un itinerario a tema tra i sapori della cucina popolare e una serie di menu stagionali con ricette di prodotti provenienti dagli orti, dai pollai, dai mulini, dalle stalle e dalle cantine dei conventi. Tutti ingredienti stagionali, biologici e “a chilometro zero”. Un insolito viaggio culinario tra i monasteri della via Francigena, soste obbligate per i pellegrini che si recavano a venerare le reliquie della Città Eterna, dalla Val d’Aosta e dal Piemonte, alla Lombardia, all’Emilia, la Lunigiana, la Toscana e il Lazio. Segue una rassegna di preparazioni “al femminile”, dalle ricette di Ildegarda di Bingen alla scoperta della cucina povera operata nella prima metà del Novecento da Petronilla.

Infine sabato 18 maggio, sempre alle 17.30 all’Osteria della Posta di Brusino Arsizio Anna Laubli presenta “Fidati e affidati. Il mio cammino di Santiago”, diario di viaggio, redatto giorno per giorno, di una donna che ha deciso di lasciarsi alle spalle per un mese la propria routine, la famiglia e le comodità della vita “civile” per vivere fino in fondo questa esperienza.

Un cammino alla scoperta non solo di spettacoli paesaggistici senza pari, meraviglie architettoniche e paesini dove il tempo sembra essersi fermato, ma anche di una dimensione di vita più umana e autentica, del tutto svincolata dalla frenesia e dagli egoismi della società moderna. Un racconto ricco di significato, e al tempo stesso una guida pratica piena di preziose informazioni per tutti i futuri pellegrini.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.