“Sui sentieri del contrabbando”, è il fine settimana della Porto-Brusino Trail
L'evento, patrocinato dal comune di Porto Ceresio e dal municipio di Brusino Arsizio, si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre, ripercorrendo sentieri e aneddoti legati al contrabbando, tema storico e romantico tipico dei territori di confine
L’associazione Asd Runner Varese, in collaborazione con un comitato italo-svizzero, ha organizzato la “Porto-Brusino Trail, sui sentieri del contrabbando”, un evento transfrontaliero costituito da una gara podistica, una passeggiata per tutte le famiglie ed un momento culturale che toccherà i temi più curiosi legati alla vita di confine.
Il programma prevede
Sabato 11 ottobre 2025
Ore 15.00 camminata non competitiva in memoria di Massimiliano Conte aperta a famiglie e bambini sul lungolago di Porto Ceresio con partenza da piazzale Pozzi e merenda finale per tutti i partecipanti; iscrizioni in loco con offerta libera il cui ricavato andrà all’associazione CuoriEroi per Bambini Eroi-Nazionale Italiana Dell’Amicizia Onlus
Ore 20.00 evento divulgativo “Al di qua e al di là della ramina” sulle storie di confine presso la Sala Municipale di Brusino Arsizio con la presenza di relatori italiani e svizzeri e rinfresco finale
Domenica 12 ottobre 2025
– Ore 9.00 gara podistica lungo un percorso panoramico italo-svizzero su boschi e strada di oltre 12 km e con 563 metri di dislivello.
Per i partecipanti alla gara podistica il ritrovo sarà a partire dalle ore 8.00 in piazzale Pozzi a Porto Ceresio, con consegna dei pettorali ed eventuale pagamento della quota di partecipazione (la quota, comprensiva di assicurazione, sarà di 15 euro se effettuata on line sul sito dell’evento o 25 euro se effettuata il giorno della gara). Lungo il percorso della gara, in località Serpiano, vi sarà l’assegnazione del “Gran Premio della Montagna Serpiano” e alle ore 12.00 premiazioni presso piazzale Pozzi a Porto Ceresio. Per i corridori sono inoltre previsti gadget e sconti presso alcuni ristoratori e l’hotel di Porto Ceresio.
Gli eventi sono confermati anche in caso di pioggia.
Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito www.portobrusinotrail.it/
