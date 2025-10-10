Varese News

Sport

“Sui sentieri del contrabbando”, è il fine settimana della Porto-Brusino Trail

L'evento, patrocinato dal comune di Porto Ceresio e dal municipio di Brusino Arsizio, si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre, ripercorrendo sentieri e aneddoti legati al contrabbando, tema storico e romantico tipico dei territori di confine

porto brusino trail

L’associazione Asd Runner Varese, in collaborazione con un comitato italo-svizzero, ha organizzato la “Porto-Brusino Trail, sui sentieri del contrabbando”, un evento transfrontaliero costituito da una gara podistica, una passeggiata per tutte le famiglie ed un momento culturale che toccherà i temi più curiosi legati alla vita di confine.

L’evento, patrocinato dal comune di Porto Ceresio e dal municipio di Brusino Arsizio, si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre, ripercorrendo sentieri e aneddoti legati al contrabbando, tema storico e romantico tipico dei territori di confine.

Il programma prevede

Sabato 11 ottobre 2025
Ore 15.00 camminata non competitiva in memoria di Massimiliano Conte aperta a famiglie e bambini sul lungolago di Porto Ceresio con partenza da piazzale Pozzi e merenda finale per tutti i partecipanti; iscrizioni in loco con offerta libera il cui ricavato andrà all’associazione CuoriEroi per Bambini Eroi-Nazionale Italiana Dell’Amicizia Onlus
Ore 20.00 evento divulgativo “Al di qua e al di là della ramina sulle storie di confine presso la Sala Municipale di Brusino Arsizio con la presenza di relatori italiani e svizzeri e rinfresco finale

Domenica 12 ottobre 2025
– Ore 9.00 gara podistica lungo un percorso panoramico italo-svizzero su boschi e strada di oltre 12 km e con 563 metri di dislivello.

Per i partecipanti alla gara podistica il ritrovo sarà a partire dalle ore 8.00 in piazzale Pozzi a Porto Ceresio, con consegna dei pettorali ed eventuale pagamento della quota di partecipazione (la quota, comprensiva di assicurazione, sarà di 15 euro se effettuata on line sul sito dell’evento o 25 euro se effettuata il giorno della gara). Lungo il percorso della gara, in località Serpiano, vi sarà l’assegnazione del “Gran Premio della Montagna Serpiano” e alle ore 12.00 premiazioni presso piazzale Pozzi a Porto Ceresio. Per i corridori sono inoltre previsti gadget e sconti presso alcuni ristoratori e l’hotel di Porto Ceresio.

Gli eventi sono confermati anche in caso di pioggia.

Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito www.portobrusinotrail.it/

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.