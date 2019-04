“Difficoltà di apprendimento a scuola: che fare?” è il titolo della serata informativa rivolta a genitori e docenti organizzata dalla docente Silvia Siano dell’Istituto comprensivo Varese 1 per martedì 9 aprile alle ore 20.30 nell’aula magna della primaria Mazzini di via Como 15, a Varese.

Partendo dalla definizione di Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento) i relatori Cristiano Termine (docente di Neuropsichiatria infantile dell’Insubria, membro dell’Associazione europea dislessia EDA e autore di diversi studi in materia) e l’insegnante di scuola secondaria Attilio Milo, approfondiranno con i partecipanti, fornendo dati e studi in materia e presentando strumenti e strategie compensative per il raggiungimento del successo formativo.

Per maggiori informazioni scrivere a VAIC86900B@istruzione.it oppure 0332 331440.