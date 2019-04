Distributore abbattuto, lo mettono in sicurezza i Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti nel comune di Cocquio Trevisago (Va), in via Milano per messa in sicurezza presso un distributore che è stato divelto. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì.

Per cause in fase di accertamento, una colonnina per l’erogazione del carburante è stata abbattuta.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area in attesa dei tecnici per il ripristino.