Una domenica mattina tra natura e museo

L’associazione Guide ufficiali del sito Unesco del Monte San Giorgio e il Gruppo insubrico di ornitologia offrono la possibilità di trascorrere una domenica mattina alla scoperta della natura della Valceresio.

Domenica 7 aprile organizzano “Natura nascosta”, con un’escursione di birdwatching in compagnia di un ornitologo e la visita al Museo insubrico di storia naturale.

L’appuntamento è per le 9 al museo di Clivio, in via Manzoni 21. L’iniziativa si concluderà alle 12,30.

Per partecipare occorre scriversi entro il 5 aprile scrivendo a info@guidemsg.org o telefonando al numero 351 252 2982 (costo 10 Chf a persona, 20 per l’intera famiglia).

Qui la locandina dell’iniziativa con ulteriori dettagli