Donna oggi, torna “Maggio Insieme”

Dal 5 maggio torna “Maggio Insieme” alla sua sesta edizione con una serie di eventi organizzati dall’Associazione Donna Oggi con il patrocinio del comune di Tradate. Gli eventi sono aperti a tutti uomini e donne di ogni età.

Domenica 5 maggio

– Ore 15.00 MANDALA CONDIVISO: creazione a più mani con Chiara Colombo in Piazzetta Rosa

– Ore 15.00 ARTI IN GIOCO: il telaio umano con le Donne Artigiane della Tana delle Costruzioni in Villa Truffini

– Ore17.30-18.00 piccolo rinfresco

– Ore18.00-20.00 “DANZE POPOLARI del mondo” con scuola Fardanza e

DANZE DEL SUD ITALIA, Pizziche, Tarantelle e Tamurriate” con Annalisa Campi e Luciano Rovelli.

Martedì 14 maggio Villa Truffini

– ore 20.30 Conferenza “TITANIC: la storia al femminile” relatore Claudio Bossi scrittore e storico

Sabato 18 maggio

– Ritrovo ore 9.00 Piazza Unità d’Italia – Abbiate Guazzone

ore 9.00-12.30 “DONNE OGGI IN CAMMINO”

Camminata Collettiva non competitiva con Ristoro All’arrivo

Manifestazione aperta a tutti, donne, bambini, accompagnatori..

quota di partecipazione € 3

Giovedì 30 maggio Biblioteca Frera sala conferenze

ore 20.00 Conferenza “LE DEE DENTRO LA DONNA: un viaggio al femminile” relatrice d.ssa Barbara Dea Pradi

Venerdì 31 maggio Villa Truffini

ore 20.30 “TRIBUTO A LAURA PAUSINI” Concerto con la cantante Francesca Parrotta

È possibile consultare il pieghevole con date e orari anche sulla nostra pagina FB DonnaOggi Tradate o sul nostro sito donnaoggitradate.blogspot.it