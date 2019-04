Estate spaziale a Venegono Superiore

“…è mio quando lo guardo. E’ del vecchio e del bambino,

dei romantici e dei poeti, del re e dello spazzino.

Il cielo è di tutti gli occhi, e ogni occhio, se vuole,

si prende la Luna intera, le stello comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente:

chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente…”

(Il cielo è di tutti” – Gianni Rodari”)

Dal 10 giugno al 6 settembre (con una pausa dal 3 al 25 agosto), Baobab Cooperativa Sociale Onlus organizza il campo estivo

ESTATE SPAZIALE

a Vedano Olona.

La filastrocca di Rodari ci ricorda che la bellezza dell’universo é un bene di tutti, ognuno può guardare in alto e sentirsi parte della meraviglia che osserva.

Questa estate vorremmo guidare i bambini alla scoperta o riscoperta del cielo con i suoi elementi: sole, stelle, luna e pianeti. Ci aiuteranno la musica e le canzoni che scandiranno alcuni dei momenti della giornata insieme alle attività artistiche ed espressive; incontreremo i pittori e gli artisti che hanno dipinto e creato ispirandosi al cielo, pensiamo solo alla Notte stellata di Van Ghog.

Incontreremo la Luna nelle filastrocche, nelle fiabe, nei racconti e nelle immagini degli autori e degli illustratori per bambini, viaggeremo tra i Pianeti insieme al Piccolo Principe e ci avvicineremo al mistero meraviglioso del cielo con una visita all’Osservatorio Astronomico.

Dove?

Il campo estivo, aperto a bambini e bambine della scuola primaria e secondaria di I grado (e per bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia), si svolgerà presso il Centro Tempo Infanzia, in via Martiri della Libertà, 1 a Venegono Superiore.

Come posso iscrivermi?

Il moduli di iscrizione potrà essere ritirato e consegnato presso il Centro Tempo Infanzia dalle ore 16:30 alle ore 18:30 rivolgendosi alle educatrici del Servizio Educativo Pomeridiano, entro e non oltre lunedì 27 maggio (oppure potete scaricarlo qui).

oppure compilando il form sulla pagina del sito internet dedicata.

Eventuali iscrizioni che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato, non verranno garantite.

Le richieste di aggiunta di settimane e/o di cambio modalità di frequenza andranno comunicate entro e non oltre la prima settimana in cui il servizio sarà operativo.

Per informazioni o chiarimenti potete chiamare dalle ore 13 alle ore 18 il numero 370 3687707.

Durante lo svolgimento del campo estivo, settimanalmente saranno organizzate delle gite, le cui modalità di realizzazione ed i relativi costi, saranno comunicati durante la serata di presentazione.

Il servizio sarà attivo con un minimo di 15 iscritti a settimana.

Il campo estivo continua anche nel mese di agosto presso il Parco di Villa Inzoli a Tradate (VA). Per informazioni chiamare il numero 0331 811858 oppure scrivere a segreteria@cooperativabaobab.it

Orari e costi

Possibilità di frequenza

Full time, dalle ore 07:30 alle ore 18

Part time mattino, dalle ore 7:30 alle ore 14 (pranzo compreso)

Part time pomeriggio, dalle 13:30 alle 18

Quota settimanale

Iscrizione al servizio 30 euro

Part time 50 euro a settimana

Full time 65 euro a settimana

Sconti ed esenzioni

Sconto del 20% al secondo fratello

Sconto del 30% al terzo fratello

Gratuito dal quarto fratello in avanti (solo in caso di frequenza full-time per iscrizioni pari o superiori alle 5 settimane).

In caso di frequenze differenti, si intende per “primo fratello” chi ha la frequenza maggiore. Per i NON residenti verrà applicata una maggiorazione di 5 euro al prezzo base settimanale.

I buoni mensa del costo di 5 euro (3 euro nel caso di residenti con ISEE inferiore a 8 euro) si potranno acquistare presso lo sportello di Cittadinanza del Comune di Venegono Superiore. Per ulteriori informazioni relative a quest’ultimo servizio, rivolgersi all’ufficio di competenza aperto il martedì, mercoledì, giovedì dalle 10:00 alle 13:00 ed il giovedì dalle 16 alle 18 telefono 0331 828442.

Come pagare

La quota di frequenza al centro estivo potrà essere pagata in contanti o assegno nelle giornate di martedì 11 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18 alla segretaria della cooperativa, presso il Centro Tempo Infanzia oppure tramite bonifico bancario intestato a:

Baobab Cooperativa Sociale Onlus

IBAN: IT 27 L 03359 01600 100000006971

CAUSALE: Cognome e Nome del minore

Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, oppure in due rate di uguale importo, di cui la prima entro l’inizio di frequenza al campo estivo.