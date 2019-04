Festa di San Giuseppe al via: “Tanti eventi fino al 12 maggio”

Tutto è pronto per la nuova edizione della Festa di San Giuseppe. Nella zona del parco di viale Stelvio dal 24 aprile al 12 maggio l’associazione Amici di San Giuseppe è pronta per il lungo evento di beneficenza. «Quest’anno abbiamo deciso di destinare le risorse che raccoglieremo alla realizzazione del nuovo campetto da calcio sintetico per l’oratorio» dice il presidente dell’associazione, Mario Cislaghi.

Come sempre il programma della festa è ricchissimo. «Il 28 aprile ci sarà la tradizionale processione -racconta Cislaghi-, poi il 2 maggio avremo un grande convegno dedicato all’uso e all’abuso dei cellulari e il 5 maggio ci sarà l’albero della cuccagna». Spazio anche al divertimento tra silent disco, eventi in musica e anche i tradizionali mercatini che quest’anno saranno sia l’1 che il 12 maggio. Un evento che come sempre proporrà un ricchissimo menù nello stand gastronomico, la pesca di beneficenza e la lotteria «la cui estrazione sarà il 12 maggio».

E anche se quest’anno il meteo sembra non voler aiutare pioggia e freddo non fanno paura: alla festa di San Giuseppe ci sarà una tensostruttura riscaldata. In tutto questo «naturalmente voglio ringraziare la cinquantina di volontari che da settimane stanno lavorando per preparare la festa e che nelle prossime saranno impegnatissimi qui», chiosa Cislaghi.

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA