Fiamme nello scantinato di un condominio, 15 persone coinvolte

Incendio questa sera, lunedì in un condominio di via Sant’Onofrio a Luino, all’ingresso della città provenendo dalla Valcuvia.

Le prime notizie parlano di fiamme partite da uno scantinato, con persone fatte allontanare dai vigili del fuoco subito intervenuti con diversi mezzi: autoscale, e un’autobotte in arrivo da Varese.

Si tratta del condominio della Verbanetta.

IL 118 – È stato attivato il protocollo di maxiemergenza per incendio in palazzina sei piani in via Alighieri. Per ora 15 coinvolti codice verde. Sul posto sei ambulanze elisoccorso e automedica.

SALVATA UNA BAMBINA – Le prime notizie parlano di una bambina di cinque anni tra le persone coinvolte nelle operazioni, salvata dai vigili del fuoco con l’autoscala: la piccola è stata fatta scendere e messa in sicurezza.

Sul posto stanno operando squadre da Luino, Laveno Mombello (con autopompa e autoscala) Varese con autopompa, autobotte e carro aria.

(aggiornamento alle ore 21.40)