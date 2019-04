Finalmente la pioggia e in montagna torna la neve

La pioggia, tanto attesa, sta per arrivare. Così dicono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino confermate da un cielo plumbeo che ha accolto il nostro risveglio.

Ed ecco cosa dicono le previsioni:

mercoledì 3 aprile

Al mattino variabile, qualche pioggia isolata sulle Prealpi e schiarite in pianura. Nel pomeriggio coperto e piogge via via più intense in serata e nella notte. Torna abbondante la neve sulle Alpi oltre 1500 m. Più fresco, massime tra 12 e 14°C e rinforzo dei venti da SE anche in pianura.

giovedì 4 aprile 2019

Cielo coperto e piogge localmente intense lungo i rilievi, in attenuazione nel pomeriggio mentre si spostano verso Est. Schiarite in serata. Limite neve in calo fino 1300 m.

venerdì 5 aprile 2019

Torna soleggiato. Poche nuvole. Fresco all’alba e mite in giornata.

Intanto da ieri pomeriggio nevica in Val Formazza (le foto sono segnalate da Marcello Mazzoleni di Meteo Sincero che ringraziamo) e altre abbondanti precipitazioni nevose sono previste in giornata. Avevate messo in cantina gli sci? Bene, tirateli fuori …