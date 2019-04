Una giornata di festa a San Cassiano

Torna la tradizionale festa nella piccola chiesetta di San Cassiano di Velate. L’appuntamento è per domenica 28 aprile e vedrà una fiaccolata da Velate fino al Sacro Monte: i bambini e i ragazzi dell’oratorio partiranno alle 8 e 30 per arrivare fino alla chiesa al monte sacro, dove si terrà la messa alle 9.

Da qui, alle 10, partirà la fiaccolata che si concluderà alla Chiesetta di San Cassiano dove alle 11 e 25 si terrà l’accensione del braciere e alle 11 e 30 si terrà la Santa Messa celebrata da Don Francesco Corti per 23 anni prevosto di Malnate e ora presente nella comunità pastorale di Velate. Durante la giornata verrà data particolare attenzione ad una campana di 500 anni fa e quasi certamente proveniente dal campanile di San Cassiano che verrà esposta durante la giornata.

Nel pomeriggio sono in programma giochi per bambini e ragazzi e laboratori per i più piccini dalle 15. Alle 16 si terrà il concerto del Corpo Musicale “Edelweiss” mentre nell’intervallo la professoressa Luisa Oprandi racconterà la breve storia delle campane di Velate con lancio dei palloncini. Alle 17 l’estrazione della lotteria mentre alle 17 e 30 la recita del Santo Rosario. Alle 18 la giornata si concluderà con la Santa Messa. Nel corso della giornata vendita di torte, miele, pasta e fiori.