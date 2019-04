Con il gruppo di acquisto privato di Elmec Solar il fotovoltaico conviene

Ancora una volta domanda e offerta si incontrano nel segno delle energie rinnovabili grazie alla quinta edizione del GAP (gruppo di acquisto privato) fotovoltaico “400.000 Tetti premium” promosso dall’azienda varesina Elmec Solar. L’iniziativa, aperta dal 15 aprile, si chiuderà il 31 maggio seguendo la filosofia che vede nell’acquisto di gruppo una possibilità per chi desidera dotarsi di un impianto fotovoltaico e accedere ad una delle più diffuse fonti di energia green. La formula segue la linea della scorsa edizione ovvero la proposta di impianti e componentistica con un posizionamento distintivo sul mercato per rispecchiare l’evoluzione tecnologica e le recenti aspettative degli utenti. Dopo quattro edizioni e 154 impianti installati, Elmec Solar lancia questa nuova edizione del GAP nelle province di Varese, Como, Verbania, Novara, Monza-Brianza, Bergamo e Brescia.

Ispirato alle dinamiche dei Gruppi di acquisto solidale e alle logiche delle economie di scala, il Gruppo di acquisto privato permette di abbassare i costi degli impianti fotovoltaici grazie alla creazione di un gruppo di utenti interessati. I costi della proposta destinata al GAP, che prevede un impianto fotovoltaico chiavi in mano, si abbassano a seconda del numero di “tetti” ossia di partecipanti e grazie alla stretta collaborazione fra Elmec Solar e i suoi fornitori, che permette allo stesso tempo di mantenere alti standard di qualità.

Partner di quest’anno sono SunPower per i pannelli fotovoltaici, SolarEdge per gli inverter e Esdec per strutture di montaggio innovative. Per i partecipanti al GAP c’è anche la possibilità di richiedere il mutuo chirografario a tasso agevolato alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio.

L’8 maggio alle 18.30 si terrà il consueto open-day conoscitivo presso la sede Elmec Solar di via Pret a Brunello in provincia di Varese. Nel corso dell’evento verrà presentato un bilancio delle iscrizioni al GAPremium, verranno esposti i dettagli della proposta e l’ipotesi di revisione dell’offerta a fronte del numero di iscrizioni ricevute sino a quel momento. Inoltre sarà possibile incontrare gli esperti di Elmec Solar e i partner dell’iniziativa per avere ulteriori delucidazioni. Anche tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti potranno assistere all’incontro seguendo la diretta dell’incontro sui canali social dell’azienda.

Come partecipare: è possibile inviare una richiesta di preventivo gratuito e non vincolante al link http://bit.ly/gruppodiacquisto2019 dal 15 aprile al 31 maggio per ricevere una quotazione iniziale migliorabile in base al numero di “tetti” che aderiscono al gruppo d’acquisto. Alla scadenza del 31 maggio verrà presentato il preventivo aggiornato in base al numero di richieste.

«Come mostrano i numeri della scorsa edizione, anche per il nostro GAPremium puntare sulla qualità si sta dimostrando una scelta capace di fare la differenza soprattutto in termini di efficienza e affidabilità»

commenta Michele Bassi, sales manager per il mercato residenziale di Elmec Solar.