Per i vent’anni di Nati per Leggere, la Biblioteca comunale di Jerago con Orago organizza, in occasione della Giornata mondiale del libro, letture animate per bambini dai 2 anni intitolate “Immagini e parole per piccole orecchie”.

L’appuntamento è per martedì 23 aprile 2019 alle ore 11. Le letture saranno condotte da Ilaria Marchianò, diplomata alla Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano e attiva nel Teatro Ragazzi presso il Teatro Dal Verme di Milano.

L’ingresso è libero e gratuito.

La biblioteca comunale di Jerago con Orago è in piazza Don Luigi Mauri.

Per INFO contattare la Biblioteca comunale allo 0331217210 oppure scrivere a biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it