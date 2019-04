Infarto a 44 anni, muore il coordinatore della protezione civile di Mornago

Il responsabile della protezione civile di Mornago Claudio Pecorelli è morto improvvisamente a causa di un malore. L’uomo, di appena 44 anni, è stato stroncato da un infarto mentre era in vacanza a Roma con la famiglia. Pecorelli si è sentito male intorno alle 22 di venerdì 26 aprile, appena rientrato in hotel dopo aver cenato.

«Claudio era un’anima attiva in tutte le associazioni della nostra comunità, soprattutto nel sociale – racconta con commozione il sindaco, nonché amico, Davide Tamborini – Era sempre pronto ad aiutare il prossimo e da poco era stato nominato coordinatore della protezione civile. Lascia un grande vuoto dentro di me ma anche in tutta la comunità».

L’uomo lascia la moglie Barbara e la figlia Aurora. Per tutti coloro che volessero rendergli l’ultimo saluto, le esequie si terranno nella chiesa parrocchiale di Mornago lunedì 29 aprile alle ore 15.