“Insieme per Cantello” presenta Giuseppina Vargiu

Cantellese d’adozione, 43 anni, avvocato e mamma di due bambini, Giuseppina Vargiu è il candidato sindaco della lista “Insieme per Cantello“, nata dall’unione tra la Lega e la lista civica “Cantello al centro”.

«Conosco Cantello da quando, 26 anni fa, mi fidanzai con Luigi Mina, poi diventato mio marito, e da allora ho imparato a conoscere ad amare questo paese – racconta – Qui abbiamo scelto di abitare e di far crescere i nostri figli. Ho acccettato di far parte della lista proprio per la voglia di fare qualcosa di concreto per quello che è, a tutti gli effetti, il mio paese. La scelta di accettare la candidatura a sindaco è nata dopo aver conosciuto tante belle persone e aver fatto con loro un percorso fatto di scambio di idee, di rispetto reciproco e di senso di responsabilità nei confronti del paese e dei cittadini di Cantello. Tutti i canidati della nostra lista sono mossi dallo stesso senso di responsabilità e la qualità di vita della nostra popolazione rappresenta l’obiettivo principale del nostro programma».

Un programma che mette in primo piano l’attenzione al sociale: «La tutela delle persone, in particolar modo quelle più fragili e la sicurezza del territorio costituiranno i cardini del nostro operato amministrativo. Io stessa ho avuto un difficile esperienza in questo ambito e so quanto è complicato avere accesso a certe risorse che pure esistono e ho acquisito un’esperienza che spero di mettere a servizio dei miei concittadini».

In lista con Giuseppina Vargiu esponenti storici della vita politica cantellese, come Giorgio Sali, consigliere comunale di minoranza e segretario della Lega di Cantello, che sottolinea un altro punto centrale del programma, la salvaguardia del territorio: «Per me, che vengo dalla Bassa Padana, il territorio è un bene che va tutelato il più possibile – dice – Ci sono tante zone che possono essere recuperate nei centri storici, stabili e capannoni da riconvertire, la legge contro il consumo di suolo, tutti strumenti che possono e devono essere utilizzati per evitare di compromettere ulteriori aree verdi o agricole del nostro paese».

Alla presentazione di Giuseppina Vargiu ha partecipato anche Marcello Soprani, anch’esso consigliere comunale di minoranza, capogruppo di “Insieme per Cantello”, che racconta come si è arrivati alla costituzione della lista: «Quando un anno fa abbiamo iniziato a ragionare con Sali sulle elezioni ci siamo trovati in grande sintonia ed è nata una collaborazione forte. Siamo partiti con un processo “dal basso”, cercando di coinvolgere persone disponibili e competenti. Ne è nata una lista interessante, con una forte presenza femminile».

A rappresentare la componente più giovane della lista la candidata Vivian Frattini, 22 anni, studentessa all’Università Cattolica di Milano: «Quando mi hanno chiesto di entrare in lista non pensavo di essere all’altezza – dice Vivian – poi ho spazzato via le incertezze e ho deciso di accettare e di impegnarmi con serietà e coraggio e con la voglia di mettermi in gioco e dare il mio contributo, e per esser preparata alla sfida ho anche frequentato un corso di formazione per amministratori locali».

Per incontrare i cittadini e presentare candidati e programma, la lista “Insieme per Cantello” ha organizzato sabato 4 maggio (alle 20.30 nella sede Soms di via Turconi) una serata che si aprirà con una fiaba animata per i bambini e con un concerto con la civica scuola di musica di Porto Ceresio e il Civico Istituto musicale Maria Angela Bianchi di Induno Olona.