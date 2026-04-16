A Cantello una serata “in giallo” con Giuseppe Battarino

Una serata dedicata al fascino del giallo e alla scrittura che indaga la realtà: è questo lo spirito dell’incontro con Giuseppe Battarino, protagonista giovedì 16 aprile alle 20.45 nella sala conferenze dell’Antico cascinale lombardo, in via Monastero 7 a Cantello.

L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nella rassegna “Voltiamo pagine”, promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Cantello per favorire il dialogo tra autori e lettori e valorizzare il piacere della lettura. Al centro della serata la presentazione del libro “Giallisti sul serio” (Morellini editore), un’opera che affronta con taglio originale il rapporto tra narrativa investigativa e sistema giudiziario. Battarino, magistrato per molti anni e profondo conoscitore del diritto penale, accompagna il pubblico dentro i meccanismi reali della giustizia, smontando stereotipi e imprecisioni spesso presenti nei romanzi e nelle fiction di genere.

Non si tratta soltanto di un manuale per scrittori, ma di una riflessione più ampia sul valore della verosimiglianza nelle storie. Conoscere le regole del procedimento penale diventa infatti uno strumento per costruire trame più credibili e coinvolgenti, senza rinunciare alla creatività. L’incontro rappresenta il secondo appuntamento del ciclo culturale cantellese, che da marzo a maggio propone eventi capaci di attraversare temi e generi diversi, dal benessere alla memoria storica, mantenendo al centro il libro come occasione di confronto e crescita condivisa.