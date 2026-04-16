A Cantello una serata “in giallo” con Giuseppe Battarino
Giovedì 16 aprile (inizio ore 20 e 45) la rassegna “Voltiamo pagine” ospita l'ex magistrato autore di "Giallisti sul serio" per un incontro tra narrativa e realtà giudiziaria
Una serata dedicata al fascino del giallo e alla scrittura che indaga la realtà: è questo lo spirito dell’incontro con Giuseppe Battarino, protagonista giovedì 16 aprile alle 20.45 nella sala conferenze dell’Antico cascinale lombardo, in via Monastero 7 a Cantello.
L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nella rassegna “Voltiamo pagine”, promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Cantello per favorire il dialogo tra autori e lettori e valorizzare il piacere della lettura. Al centro della serata la presentazione del libro “Giallisti sul serio” (Morellini editore), un’opera che affronta con taglio originale il rapporto tra narrativa investigativa e sistema giudiziario. Battarino, magistrato per molti anni e profondo conoscitore del diritto penale, accompagna il pubblico dentro i meccanismi reali della giustizia, smontando stereotipi e imprecisioni spesso presenti nei romanzi e nelle fiction di genere.
Non si tratta soltanto di un manuale per scrittori, ma di una riflessione più ampia sul valore della verosimiglianza nelle storie. Conoscere le regole del procedimento penale diventa infatti uno strumento per costruire trame più credibili e coinvolgenti, senza rinunciare alla creatività. L’incontro rappresenta il secondo appuntamento del ciclo culturale cantellese, che da marzo a maggio propone eventi capaci di attraversare temi e generi diversi, dal benessere alla memoria storica, mantenendo al centro il libro come occasione di confronto e crescita condivisa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.