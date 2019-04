A Ispra torna il campus estivo il Dodicino

Il campo estivo Dodicino organizzato dal centro sportivo Sport Club 12 di Ispra in collaborazione con importanti realtà locali per garantire affidabilità, attenzione e qualità. Una vacanza sportiva ed educativa, orientata al divertimento, alle attività di gruppo, al gioco e ai valori dello sport.

DOVE

Il campus si tiene presso il centro sportivo Sport Club 12 di Ispra, in via Leopardi 232. Alcune delle attività si svolgono direttamente presso i partner.

QUANDO

Il campus inizierà il 10 giugno, avrà termine il 6 settembre con l’interruzione di due settimane dal 10 al 25 agosto e sarà possibile partecipare a una o più settimane.

dal 10 al 14 Giugno

al dal 17 al 21 Giugno

al dal 24 al 28 Giugno

al dal 1 al 5 Luglio

al dal 8 al 12 Luglio

al dal 15 al 19 Luglio

al dal 22 al 26 Luglio

al dal 29 Luglio al 2 Agosto

al dal 5 al 9 Agosto

al dal 26 al 30 Agosto

ORARI

Inizio ore 9.00 (accoglienza a partire dalle 8.45)

Fine ore 17.00 (ritiro fino alle 17.15)

Possibilità di iniziare alle 8.00 e terminare alle 18.00 (extra tariffa).

LE ATTIVITA’ PROPOSTE

– Inglese

– Badminton

– Acquapark

– Nuoto e giochi in acqua

– Bici e storie di lago

– Vela e natura

– Movimento e coreografia

– Autodifesa e arti marziali

– Fattoria didattica e cavallo

– Yogando

– Ginnastica artistica

Il campus è coordinato da professionisti specializzati in ciascuna attività e i bambini sono gestiti in piccoli gruppi in base all’età e allo sviluppo motorio di ciascuno.

Ecco come è organizzata una settimana tipo:

I pranzi sono organizzati presso il Ristorante La Vecchia Osteria di Ispra con zona ristoro dedicata ai piccoli e pasti freschi controllati dallo Chef.

Per i tesserati Sport Club 12 e per le famiglie numerose con iscrizioni multiple (da 2 o più bambini o settimane) sono previste tariffe dedicate.

Contatti

Tel.: 0332 780391

Email: ispra@sportclub12.it