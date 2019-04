La Caronnese piega lo Scanzorosciate

Ritrova la vittoria al “Comunale” la Caronnese dopo il passo falso dell’ultima gara interna contro il Ciserano. Il finale dice 2-1 dei rossoblu allo Scanzorosciate grazie alla doppietta di Pittarello.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza gol, nella ripresa la gara si sblocca al 22’ della ripresa quando Pittarello dal dischetto segna l’1-0 su rigore concesso per un fallo di mano. Lo stesso Pittarello raddoppia al 32’ sfruttando l’assist di Piraccini.

Non basta ai bergamaschi la rete di Giangaspero al 42’, dopo i 5’ di recupero la squadra di mister Achille Mazzoleni si mette in tasca tre punti.

CARONNESE-SCANZOROSCIATE 2-1 (0-0) Marcatori: 22′ st Pittarello (r; C), 32′ st Pittarello (C), 43′ st Giangaspero (r; S) CARONNESE: Barlocco, Barbera (20′ st Mandracchia), Roveda, Gattoni, Braccioli, Pavan, Rinaldi (20′ st Pittarello), Di Munno, Piraccini (41′ st Manti), Corno, Villanova (36′ st Albu). A disposizione: Minerva, Giudici, Baldo, Ciceri, Spampatti, Pittarello. Allenatore: Prelli SCANZOROSCIATE: Aiello, Cavagnis (26′ st Cartella), Corno, Suardi, Paris, Lamera (11′ st Acerbis), Zambelli, Maietti (36′ st Bangal Faisal), Aranotu, Galelli (26′ st Giangaspero), Cortinovis (25′ st Boschetti). A disposizione: Poffa, Manenti, Albini, Vallesa. Allenatore: Valenti Arbitro: Cusumano Sez. di Caltanissetta (Peloso e Pischedda) Ammoniti: Gattoni (C), Roveda (C), Pavan (C), Paris (S), Corno (S). Espulsi: Lamera (S)

In testa al girone, il Como passa 1-0 a Caravaggio e sorpassa il Mantova, sconfitto 1-0 a Rezzato. Stesso finale per la Pro Sesto contro il Pontisola e tre punti anche per i milanesi.