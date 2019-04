La città ideale nell’arte. Centinaia di studenti alla Boga Foundation

Si è conclusa la tre giorni di lezioni organizzate dall’Isiss Don Lorenzo Milani in collaborazione con la The Boga Foundation. L’iniziativa, inserita all’interno della sesta edizione del Festival della Cultura “Tradatmosphera“, riguardava un ciclo di incontri che avevano come tema comune la rappresentazione della “Città Ideale“.

Gli incontri, introdotti e moderati da Marco De Crescenzo, curatore della The Boga Foundation, hanno riguardato tre ambiti differenti: Arti Figurative, Fotografia e Video.

Nel dettaglio:

lunedì 15 Aprile – “La città ideale tra storia e ritratto del corpo sul territorio” con relatore Gothy Lopez artista figurativa Salvadoregna

martedì 16 Aprile – “Venezia/Milano/New York: la rappresentazione della città” con relatore il fotografo Max Farina.

mercoledì 17 Aprile – proiezione del film “Digitalife” e incontro con Manuel Sgarella, sceneggiatore del film.

Agli incontri hanno partecipato gli alunni delle classi delle 2°, 3° e 4° del Don Milani sia della sede di Tradate sia di quella di Venegono.