La genitorialità lenta, tra piccoli rischi e buoni esempi

Mai sentito parlare di “Slow parenting”? Letteralmente significa “genitorialità lenta” e si basa su una filosofia derivata in gran parte del movimento slow e che raccomanda il rispetto dei tempi di apprendimento di ciascun bambino, che possono essere anche molto diversi.

L’idea è quella di andare più piano ed essere più consapevoli di ciò che ci circonda, in netta contrapposizione con la tendenza di oggi a correre da una parte all’altra città con i bimbi in auto per portarli a frequentare corsi sportivi, attività artistiche o laboratoriali le più disparate.

I principi di questa “educazione a fuoco lento” si possono riassumere attorno a 5 pilastri.

IL GIOCO PRIMA DI TUTTO

Il gioco per i bambini è una questione molto seria. È il principale contesto di apprendimento ed è quindi necessario garantire loro spazi e tempi per giocare e per scoprire come funziona il mondo.

EVITARE LA CAMPANA DI VETRO

La curiosità spinge a conoscere, ma vivere questa scoperta significa anche affrontare dei piccoli rischi, naturalmente proporzionati all’età.

L’ESEMPIO DEI GENITORI

Mamma e papà non sono “amici” dei figli, sono i loro genitori. Il compito dei genitori è amare, guidare e soprattutto essere d’esempio per i bambini, per facilitarne la crescita senza esercitare pressione e quindi senza generare stress.

MENO È PIÙ

Altra risorsa enorme nell’apprendimento dei bambini, al pari della curiosità è la creatività. Per questo una matita e un foglio sono preferibili a qualsiasi schermo.

IL TEMPO

L’educazione passa attraverso alla relazione e la relazione ha bisogno di tempo. Tempo lungo, disteso e sereno che i genitori condividono con i figli in spazi tranquilli.