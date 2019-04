Dopo la grande fiaccolata, parte la festa per i 50 anni dell’Oratorio

Dopo la grande fiaccolata da Roma che ha dato il via ai festeggiamenti per il 50esimo dell’Oratorio don Antonio Tagliabue di Lonate Pozzolo, parte un ricco programma di eventi.

Ecco il calendario degli appuntamenti.

Mercoledì 1 maggio – Dopo la Messa Solenne delle 10 in chiesa parrocchiale (animata dal coro “Di Generazione in Generazione”), alle 11.15 ci sarà la partenza della sfilata delle auto e moto d’epoca con il seguente percorso: da p.zza S.Maria a destra via Roma, p.zza S.Ambrogio, via Cavour, semaforo a sinistra via Dante, alla rotonda inversione su via Dante, al semaforo a destra percorrendo via Cavour in senso contrario, p.zza S. Ambrogio a sinistra via Roma in senso contrario fino all’altezza della p.zza S. Maria. Da qui alla sfilata si aggiungeranno i ragazzi dell’Oratorio, la Banda e i Frustatori di Ferno, i Cavalieri Tercio de Saboya, i bambini delle scuole dell’infanzia Sormani e Parrocchiale, i ragazzi della Fiaccolata, il Consiglio pastorale, l’Amministrazione comunale, gli Alpini, i Bersaglieri, i Carabinieri, l’Aviazione, i coscritti delle classi 1944 – 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949 – 1950 – 1951 – 1952 – 1953 – 1954 e le Società sportive con i propri atleti

Il proseguo del corteo verso l’Oratorio Don Tagliabue percorrerà via Roma in senso contrario, p.zza Mazzini, via Matteotti, via Sormani, via Leopardi, via S.Pellico, via Giovanni XXIII fino a giungere all’Oratorio dove ci sarà il taglio del nastro da parte del parroco don Gianbattista Inzoli. Al termine ci sarà la posa della fiaccola accesa a Roma nella chiesetta dell’Oratorio.

A seguire ci sarà il pranzo e nel primo pomeriggio i tradizionali stand con i giochi dei ragazzi degli oratori.

Alle 17 è in programma la tombolata, poi a partire dalle 19 e per tutta la serata ci sarà l’animazione musicale dei dj di Radio BustoLive. Alle 22.30 circa i fuochi d’artificio.

Per tutto il giorno e tutta la serata saranno aperti il banco della pesca di beneficenza e ovviamente lo stand gastronomico.

Venerdì 3 maggio – alle 20.30 Messa alla presenza di mons. Mario Delpini arcivescovo di Milano. A seguire il vescovo incontrerà in Oratorio la comunità educante.

Sabato 4 maggio – Serata musicale a partire dalle 19 con il karaoke e a seguire gli Effettoliga Show. Per tutta la sera ci sarà la possibilità di mangiare allo stand gastronomico.

Domenica 5 maggio – A partire dalle 14.30 SportInsieme, giornata dedicata agli sport organizzata da ASD Vulcania e PraticamenteGiovani.

«Solamente per questo giorno torneranno a disposizione, dopo 20 anni, i mitici Scudi, la moneta del nostro Oratorio – spiegano gli animatori – Ci saranno diverse prove e discipline a disposizione dei partecipanti per guadagnare scudi con i quali si potranno acquistare numerosi premi. L’invito è esteso a tutti, bambini, giovani e adulti. Gli scudi sono cumulabili. Tra i premi a disposizione ci saranno una smart TV full HD, un hoverboard e una mountain bike.

Alle 21 concerto del gruppo Babylonish nel salone-teatro dell’oratorio. Per tutto il giorno sarà aperto lo stand gastronomico.

Tutti gli eventi potranno subire dei cambiamenti dell’ultimo minuto, che saranno comunicati sui social e i canali di informazione dell’Oratorio.