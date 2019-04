Le maestre a lezione di massaggio cardiaco

Un bimbo che avverte un dolore, si accascia e cade a terra: che fare? Chiamare il 112, allertare i soccorsi, ma poi il primo istante del soccorso è nella mani di chi è sul posto.

Per questo sabato scorso è andato in scena una sorta di “ripasso“ delle manovre salvavita eseguito da chi di ripassi e compiti in classe se ne intende: maestre e professoresse.

Nella mattinata di sabato 13 aprile alla palestra comunale di via Motto dei Grilli 28 a Cocquio Trevisago, si è svolto difatti un corso di aggiornamento BLSD laico, organizzato dal consigliere delegato allo Sport e Tempo Libero del comune di Cocquio Trevisago Davide Passeri, a favore dell’istituto comprensivo E. Curti che coordina i distretti scolastici di Gemonio, Cittiglio e Cocquio Trevisago.

I docenti questa volta sono stati i volontari abilitati di Croce Rossa Italiana comitato Medio Verbano di Gavirate e Luino, nel ruolo di partecipanti invece ben 22 insegnanti delle scuole dei tre paesi che già avevano seguito il corso base nei propri comuni e a Cocquio si erano tenuti a fine 2016.

Lo stesso corso retraining era già stato presentato nel mese di gennaio con gruppi più piccoli ma in tre serate, e dedicato ai rappresentanti delle associazioni sportive dei comuni di Cocquio Trevisago ed Orino che hanno regolarizzato i loro doveri come specificato nel decreto Balduzzi.

Grande interesse e attenzione sulle procedure da seguire e nel ripasso delle manovre di respirazione cardio-polmonare, massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore per sensibilizzare il primo soccorso e aiutare ad anticipare l’intervento dei soccorsi in caso di necessità, soprattutto trovandosi a fare attività in impianti sportivi ove è installato il defibrillatore.

Le tre ore di lezione pratica sono passate molto velocemente e si è anche ipotizzato qualche progetto futuro per sensibilizzare anche gli studenti.