Luca Mercalli all’Insubria per parlare di allarmi ambientali

Un docente illustre è in arrivo all’Università dell’Insubria: è Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico, divenuto popolare per essere stato ospite fisso, dal 2003 al 2014 , della trasmissione di Fabio Fazio «Che tempo che fa», su Rai Tre.

Mercalli fa lezione agli studenti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione presieduto da Giulio Facchetti, durante una mattinata aperta anche al pubblico degli interessati: venerdì 5 aprile alle 10.30 al Collegio Cattaneo, in via Dunant 7 a Varese.

L’intervento, dal titolo «Non c’è più tempo: come reagire agli allarmi ambientali», è introdotto da Federico Pasquaré Mariotto, docente di Comunicazione delle emergenze ambientali. Si parla di riscaldamento globale e cambiamento climatico, temi particolarmente attuali anche a seguito della campagna di sensibilizzazione ad opera della giovane attivista Greta Thunberg. Ma Mercalli si concentra anche sulle iniziative individuali che possono contribuire alla mitigazione di quest’emergenza globale