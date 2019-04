L’urbanistica e la felicità dei cittadini, se ne parla con Giuseppe Carpentieri

Movimento Per Busto torna a proporre un incontro pubblico, nel solco del proprio cammino sociale, culturale e pluralista e invita la cittadinanza alla prossima conferenza dedicata all’importanza della bellezza urbanistica e i suoi effetti sulla felicità dei cittadini.

Per questi incontri pubblici il Movimento si affida a persone in grado di dare un contributo sociale, informativo e culturale ai cittadini. Questa volta hanno pensato alla figura di Giuseppe Carpentieri e alle sue altissime conoscenze nel settore dell’urbanistica, dell’architettura e della nuova teoria della “bioeconomia” con l’obiettivo di produrre grande interesse ed aiuto a chi non accetta di vivere in un luogo senza rendersi conto degli aspetti urbanistici e sociali che lo permeano, accettando senza riflettere ciò che permea la nostra società e il nostro territorio.

L’appuntamento è per venerdì 3 maggio alle ore 21.00 presso la sala pubblica di Villa Tovaglieri a Busto Arsizio.