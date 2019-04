Madonna in Veroncora, San Giuseppe e Sacconago: a Busto è tempo di feste

Dal 24 aprile al 12 maggio il parco di San Giuseppe sarà animato dal tradizionale appuntamento con la festa dedicata al Santo Patrono del quartiere. L’associazione Amici di San Giuseppe sta lavorando alla preparazione dell’area feste da diverse settimane ed è ormai quasi tutto pronto.

Per seguire tutti gli aggiornamenti e per avere notizie sul programma è possibile vistare la pagina fecebook.

Aprile è tempo di feste non solo a San Giuseppe. A Madonna in Veroncora si fa festa dal 22 al 29 aprile, appuntamento in largo San Grato. Si tratta di un tradizionale appuntamento che rievoca antichissime tradizioni cittadine e si svolge attorno alla chiesetta. Qui il programma completo.

Anche a Madonna in Campagna, nella zona agricola di Sacconago, si fa festa dal 24 aprile al 6 maggio con il tradizionale appuntamento organizzato dalla parrocchia di Sacconago. Qui il programma