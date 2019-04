Manifesti strappati, Cuveglio al Centro esprime solidarietà agli avversari

La lista Cuveglio al Centro esprime la propria solidarietà alla lista”Prospettiva Popolare per i manifesti strappati, il Comune individui subito i responsabili e riporti serenità” – scrivono in una nota. Nei giorni scorsi una decina di manifesti della lista di Paglia erano stati strappati da alcune bacheche dove erano stati esposti regolarmente.

«Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla Lista Prospettiva popolare. Ci auguriamo che questo gesto rimanga isolato e che la campagna elettorale non venga più macchiata da episodi simili. Come Cuveglio al Centro abbiamo impostato una campagna elettorale sui contenuti e sul confronto civile. Proprio per questo chiediamo che l’amministrazione comunale e la Polizia Locale individuino immediatamente i responsabili di questo gesto, anche grazie alla videosorveglianza, per riportare la massima serenità in paese da qui alle elezioni».