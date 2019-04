Prospettiva Popolare: “Caso manifesti archiviato, parliamo del programma”

Riceviamo e pubblichiamo

Letti gli articoli della lista Cuveglio al Centro apparsi sulle testate giornalistiche e relativi al presunto “caso” dei manifesti elettorali, la lista Prospettiva Popolare precisa di non voler più, per ora, tornare in argomento, dal momento che a oggi le indagini sono ancora in corso, che i filmati sono coperti da segreto istruttorio e che a oggi alcuna informazione ufficiale è stata fornita dalle autorità.

Ciò che ci piace fare è infatti ragionare su fatti, non su supposizioni.

Del resto, il candidato consigliere Lioi si è limitato ad aver riferito di un fatto incontrovertibile, ossia il mancato rinvenimento, nemmeno a terra, nella mattina del 05.04.2019 di n. 8 manifesti posizionati nelle Vie Vidoletti e Veneto e in Piazza Mercato: l’esposizione mediatica a cui è stato sottoposto non è quindi minimamente giustificata.

Vogliamo continuare per la nostra strada, incentrando i nostri sforzi sull’ascolto del cittadino e sulla diffusione del nostro programma che come sapete, prende in considerazione servizi, cultura, territorio e lavoro. Queste sono le tematiche che realmente interessano il cittadino e sui cui è bene che si incentri il confronto politico.

Questa è la linea che vogliamo continuare a seguire.

Prospettiva Popolare Cuveglio