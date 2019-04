Risolto il “caso” dei manifesti spariti

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Marco Magrini in merito alla faccenda dei manifesti “strappati” a Cuveglio.

Grazie agli esposti alla Polizia Locale ed ai Carabinieri di Cuvio, la lista Cuveglio al Centro ha risolto il “caso” dei manifesti di Prospettiva popolare. Le immagini degli impianti di videosorveglianza non lasciano infatti dubbi: i manifesti sono caduti a causa della pioggia e del forte vento. Nessuno li ha strappati.

«Abbiamo voluto riportare subito serenità in paese e in questa campagna elettorale e siamo felici di esserci riusciti – dichiarano da Cuveglio al Centro – eravamo rimasti infatti molto colpiti dalle accuse che sulla stampa l’assessore Lioi aveva rivolto venerdì contro ignoti colpevoli di aver strappato i loro manifesti. Questa uscita sconsiderata aveva causato un clima di sospetto e di diffidenza che non ha di certo fatto bene al paese. Per questo ci siamo subito rivolti alle forze dell’ordine che ringraziamo per la loro pronta risposta. In conclusione, a Cuveglio non c’è nessuno che strappa i manifesti e all’assessore Lioi vogliamo dare due consigli per il futuro: il primo è di pensare cento volte prima di lanciare sulla stampa accuse all’interno della nostra comunità, il secondo è quello di controllare le previsioni meteo e la tenuta della colla prima di uscire ad attaccare i manifesti».