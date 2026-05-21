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All’American Southwest Museum di Cuveglio arriva il tomahawk

Oltre all'ascia da battaglia indiana una donazione privata arricchisce la collezione di un quadretto raffigurante le tipiche pitture sulla sabbia (“sandpainting”), provenienti dalla riserva indiana di Sedona, Arizona

Generico 18 May 2026

Un nuovo importante gesto di generosità arricchisce il patrimonio culturale del museo American Southwest MuseumEnzo “Larry” Vescia Collection di Cuveglio, frazione di Cavona.

Maria Graziella Grimi, accompagnata dalla figlia Barbara, ha infatti donato al museo un prezioso tomahawk e un quadretto raffigurante le tipiche pitture sulla sabbia (“sandpainting”), provenienti dalla riserva indiana di Sedona, in Arizona.

La donazione rappresenta un ulteriore contributo alla già vasta raccolta di reperti custoditi all’interno del museo civico, realtà che continua a distinguersi per vivacità culturale, capacità attrattiva e attenzione verso la valorizzazione delle tradizioni dei popoli nativi americani.

All’incontro erano presenti, oltre alla donatrice e alla figlia Barbara, il sindaco Giorgio Piccolo, il presidente del museo Silvano Premoselli, il direttore Michele Gibin e il consigliere Gianni Pedron.

L’iniziativa testimonia ancora una volta il forte legame tra il museo e il territorio, oltre alla crescente attenzione che la struttura continua a suscitare tra appassionati, collezionisti e cittadini.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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