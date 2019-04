Microcosmi diventa più grande e si estende per tutta l’estate

Microcosmi 2019 è pronto per una nuova edizione e porta con se tante novità, a partire dal tema: “Differenze, la diversità è il motore dell’evoluzione”.

Sarà infatti questo il filo conduttore degli incontri organizzati dalla rinnovata Associazione Microcosmi, che quest’anno vede l’impegno da parte di un gruppo di giovani pronti a dare nuova energia al festival nato sette anni fa grazie ad un’idea di Vittorio Cosma e del sindaco di Comerio Silvio Aimetti. La presentazione è avvenuta a Varese, in un bar la Cupola denso di volontari di questa nuova edizione.

UNA RASSEGNA LUNGA UN’ESTATE

La prima e principale novità di quest’anno la durata del festival: non più una rassegna condensata in tre giorni ma sei appuntamenti tra maggio e settembre con approfondimenti sul cinema, i libri, il teatro, la musica, le scienze e l’arte.

Villa Tatti Talacchini, e in particolare la sua Coffee house, da poco restaurata con i fondi della presidenza del consiglio dei Ministri – tornano ad essere il cuore di una manifestazione nata con l’obiettivo di diffondere cultura, creare reti in continua espansione e dialogo con le realtà legate al territorio ma anche con mondi sempre nuovi e diversi.

«Le differenze sono il valore fondante di questa nostra epoca – spiega, presentando la manifestazione, il direttore artistico Vittorio Cosma – Dalla natura che fa della differenza il motore dell’evoluzione, all’arte i cui più grandi geni hanno saputo differenziarsi rispetto allo spirito comune delle loro epoche, all’indifferenza che la senatrice a vita Liliana Segre indica come il più grande male della nostra epoca».

«Per noi differenza in questo momento storico significa saper immaginare un mondo diverso. Più giusto e solidale – sottolinea il sindaco Silvio Aimetti – un mondo in cui le persone, attraverso la cultura, sappiano ritrovare le ragioni profonde per ricostruire insieme le basi di una convivenza in cui la diversità sia uno dei valori fondanti».

I giovani del team sotto lo sguardo vigile di Vittorio Cosma

I sei appuntamenti nascono quindi dalla volontà di creare momenti dove il pubblico può incontrare nuovi “microcosmi” tra proiezioni, incontri, concerti, mostre e tanto altro, intrecciando le realtà nazionali a quelle territoriali. «Sono serate dedicate a chi ha voglia di fermarsi a pensare, conoscere le arti nelle loro sfumature. – ha spiegato Federico, in nome del team di giovani dell’Associazione Microcosmi che sta sempre di più “prendendo in mano” il festival insieme ai suoi fondatori – Da questa idea è nato il nuovo “modus operandi” con appuntamenti per tutti che danno spazio a tante realtà andando a toccare l’arte a 360°».

SI COMINCIA DAL CINEMA

Il primo appuntamento è dedicato al cinema: sabato 4 maggio proiezione dei cortometraggi che hanno vinto l’ultimo festival internazionale Cortisonici, ma anche film a sorpresa dedicato alle differenze, che vedrà protagonista Matteo Tibiletti, autore cinematografico e teatrale varesino che ha partecipato a diversi festival internazionali.

LETTERATURA CON DEDICA

Gli appuntamenti continueranno poi il 18 maggio con una serata dedicata alla letteratura che vedrà il tributo a Fabrizio De Andrè grazie alla presenza del giornalista scrittore e critico musicale Enzo Gentile che presenterà il suo libro tributo dal titolo “Amico Faber. Fabrizio De André raccontato da amici e colleghi” e, in appoggio sonoro grazie al musicista Giulio Casale. Una serata che continueràpoi con una performance di Slam Poetry con Paolo Agrati.

A TEATRO SI RIDE

Per il teatro, l’8 giugno, sono in programma diversi spettacoli: dalla performance realizzata dagli ospiti della SomsArt, l’Associazione di Promozione Sociale del comune ospite che opera nell’ambito del disagio psichico, al cabaret di Felipe Beretta e Gigi Rock da Colorado e Zelig. La serata vedrà anche la presenza di Giorgio Melazzi con lo spettacolo “Blues dei cento punti”, definito “un raffinato gioiello di comicità”. A concludere, una pietra miliare del teatro comico milanese: il “Tecoppa” reso eterno da Piero Mozzarella e portato in scena a Microcosmi da Giovanni Battezzato, attore di lunga data e doppiatore mitico nelle serie tivù, come il capitano Harris di Scuola di Polizia o il Drago Shenron in Dragon Ball Z, e di videogiochi tra i più famosi come Assassin’s Creed.

NELLA MUSICA PROTAGONISTA LA STORIA MILANESE

Giovannni Battezzato

Il 29 giugno è dedicato alla musica con il cantautore e scrittore Claudio Sanfilippo, autore per mostri sacri come Mina o Fiorella Mannoia, che si accompagnerà ad alcuni tra i più importanti musicisti italiani – Danilo Minotti, Marco Brioschi, Marco Ricci e Maxx Furian – per una serata in jazz dedicata ai brani della scuola milanese, su cui si stanno concentrando i suoi studi attuali: Gaber, Jannacci, Dario Fo saranno raccontati e reinterpretati in chiave jazz. A seguire il concerto dei Black Beat Movement, storico collettivo alternative-soul milanese e di Manuel Buda.

UNA SERATA SCIENTIFICO-MUSICALE PER I 50 ANNI DI SBARCO SULLA LUNA

Il 20 luglio si terrà invece, un incontro tra musica e scienza in occasione dei cinquant’anni dal primo sbarco dell’uomo sulla luna: protagonista, oltre alla luna STESSA, il compositore Vittorio Cosma in un dialogo con Fabio Peri, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Milano e frontman dei Deproducers. La serata vedrà anche la presenza di Luca De Gennaro, dj e critico musicale (MTV, Radio Capital ecc.).

LA BELLEZZA DEL MONDO IN SCENA NELLA SERATA DEDICATA ALL’ARTE

Il programma di Microcosmi si concluderà il 14 settembre con una serata dedicata all’arte contemporanea ma durante gli appuntamenti vedrà anche osservazioni astronomiche, aperitivi musicali, mostre e tanto altro. A coordinare l’evento, Kim De Ruysscher, artista belga che ha preso casa in Italia, proprio a Comerio.

UNA RASSEGNA TUTTA GRATUITA

Kim De Ruysscher accanto al sindaco Aimetti

Un’altra bella novità, infine, caratterizzerà l’edizione 2019 di Microcosmi: tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito. Sarà sempre attivo lo stand gastronomico che ha caratterizzato anche le precedenti edizioni. Il programma della rassegna, in continuo aggiornamento, è su: https://www.facebook.com/Microcosmi/

IL PROGRAMMA DEL 4 MAGGIO

Il primo appuntamento è per sabato 4 maggio. Questo il programma: