Movimento al centro, per tutte le età

La cooperativa sociale Codees, con il patrocinio comune di Jerago con Orago, propone gli incontri “movimento al centro!!!”.

Si tratta di una attività di movimento con personale esperto, rivolta a tutte le età.

Le date proposte sono l’8, 15, 22 e 29 maggio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Appuntamento al centro diurno integrato per anziani “Don Ghiringhelli”, in via Galilei 8 a Orago.

Gli incontri sono gratuiti, previa prenotazione allo 0331 215233. Si consiglia abbigliamento comodo. In caso di maltempo l’incontro verrà annullato