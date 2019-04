MTB, al via la stagione dei piccoli bikers

La stagione della MTB ha preso il via con il Gran Prix Valli Varesine: la prima tappa è partita il 17 marzo a Rancio Valcuvia e la seconda si è svolta il 31 marzo a Sesto Calende, due delle sette tappe totali di un circuito che si chiuderà col titolo di campione provinciale della specialità olimpica (XCO).

Domenica 14 aprile parte anche il circuito baby, dedicato ai bikers dai 7 ai 12 anni: la seconda edizione aumenta da 4 a 6 le prove del Valli Varesine Kids: prima tappa a Gallarate nello splendido scenario del Centro Parco Monte Diviso.

Un progetto rinnovato con nuovi entusiasmi e obiettivi dichiarati fin da principio: far riscoprire la specialità olimpica ai varesini, riportare sui percorsi del Varesotto gli atleti delle province limitrofe (e non solo) e promuovere la MTB in ambito giovanile per far rinascere in provincia un movimento che, fiero del suo passato, guardi al futuro ed ai giovanissimi offrendo un’alternativa ludica, ma seria, al ciclismo su strada.

Tutto puntando sulla qualità dei percorsi e sulla tecnica di guida: le manifestazioni sono state preparate con un’attenzione “maniacale”, i percorsi si sono caratterizzati per traiettorie “pulite e delineate” con passaggi tecnici e singletrack “da guidare”, i bikers hanno scoperto di avere potenzialità “inaspettate” e si sono migliorati ad ogni prova; il “passa parola” è stato rapido ed al Gran Prix si sono presentati molti “volti nuovi” che con gli “amici storici” hanno contribuito al successo del circuito; un successo che ha le sue basi nella progettualità, quella progettualità da cui è nato, ed ha avuto subito successo, il Valli Varesine Kids circuito dedicato ai giovanissimi (ragazzini dai 7 ai 12 anni).

26° Gran Prix Valli Varesine:

. 17 MARZO RANCIO (MTB S.Martino) XCO

. 31 MARZO SESTO CALENDE (Velo Club Sestese) XCP – Gran Fondo

. 01 MAGGIO CUASSO (Valceresio Bike) XCO – Camp. Regionale XCO

. 23 GIUGNO LOMAZZO (MTB Lomazzo) XCO

. 21 LUGLIO FORCORA (MTB San Martino) XCO

. 08 SETT. LAVENO (MTB San Martino) XCO

. 22 SETT. GALLARATE (Ju Green/Bicitime R.T.) XCO

2° Valli Varesine Kids:

. 14 APRILE GALLARATE (Ju Green) XCO

. 01 MAGGIO CUASSO (Valceresio Bike) XCO – Camp. Provinciale

. 19MAGGIO GORLA MINORE (Ju Green) XCO

. 08 GIUGNO OLTRONA AL LAGO (MTB San Martino) Eliminator

. 30 GIUGNO COGLIATE (MTB Cogliate) XCO

. 29 SETT. LAVENO MOMBELLO(MTB San Martino) XCO