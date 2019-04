Openjobmetis travolta in casa: ora la finale è un miraggio

Varese travolta in casa dice addio – salvo miracoli impronosticabili – alla finale di Fiba Europe Cup. Senza Archie i biancorossi vengono sconfitti di 23 punti a Masnago da un Wurzburg praticamente perfetto e molto più ricco di energia degli uomini di Caja. Gran prova dell’ex Wells.

OPENJOBMETIS VARESE – S.OLIVER WÜRZBURG 66-89

(21-23, 33-46; 51-68)

VARESE: Moore 7 (2-5, 1-6), Avramovic 8 (2-6, 1-2), Scrubb 14 (0-2, 4-8), Ferrero 1 (0-1, 0-3), Cain 15 (7-8); Iannuzzi 5 (1-2), Natali 2 (0-3 da 3), Salumu 11 (1-3, 2-6), Tambone 3 (0-3, 1-4). Ne: Archie, Gatto, Verri. All. Caja.

WÜRZBURG: Bowlin 6 (0-2, 2-5), Wells 18 (6-7, 2-5), Oliver 14 (1-2, 4-5), Cooks 15 (5-8, 0-5), Olaseni 6 (2-3); Hulls 19 (3-5, 4-9), Richter, Koch 3 (0-1, 1-2), Morrison 8 (4-6). Ne: Buck, Hadenfeldt, Hoffman. All. Wucherer.

ARBITRI: Zashchuk (Ucr), Vojinovic (Mne), Proc (Pol).

NOTE. Da 2: V 13-30, W 21-34. Da 3: V 9-32, W 13-31. Tl: V 13-19, W 8-12. Rimbalzi: V 35 (14 off., Cain 9), W 41 (12 off., Morrison 8). Assist: V 14 (Moore 4), W 22 (Hulls 5). Perse: V 13 (Avramovic, Iannuzzi, Moore), W 11 (Oliver 3). Recuperate: V 8 (Scrubb, Tambone, Moore 2), W 11 (Cooks 4). Usc. 5 falli: Bowlin. Spettatori: 2.616.