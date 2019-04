Parte il pedibus

Inaugurato il servizio pedubus per le scuole elementari e medie di Cocquio Trevisago.



Questa mattina, giovedì 11 aprile, alla presenza di un vigile, dell’assessore Monica Moretti e di dieci volontari che hanno dato la disponibilità per seguire i bimbi durante l’arrivo a scuola, la colonna colorata si è mossa per le strade del paese.

Il ritrovo è avvenuto attorno alle 7.35 dal “pratone“ nei pressi del centro commerciale, non distante dalla stazione e i dieci ragazzini che per ora hanno aderito al progetto sperimentale si sono messi in marcia una decina di minuti dopo.

Ordinati, ben visibili per via delle giubbe ad alta visibilità e con gli accompagnatori muniti di paletta, l’impresa è riuscita e si ripeterà domattina e fino al termine delle lezioni, a giugno.

Per iscriversi al servizio pedibus è necessario compilare un modulo in Comune.

«Il pedibus è partito bene questa mattina, per ora abbiamo 10 iscritti ma penso che da settimana prossima il numero raddoppierà», ha spiegato l’assessore Monica Moretti: «I bambini erano contenti e rispettosi del codice della strada».