Il Piccolo Charlie 2019, per imparare, giocare e divertirsi

Il campus estivo Il Piccolo Charlie vuole offrire alle famiglie un luogo sano, divertente e sicuro cui affidare i propri figli durante le vacanze estive.

Dalla fine dell’anno scolastico fino all’inizio di quello nuovo, i bambini dai 6 anni in su potranno fare amicizia, giocare e non smettere mai, neppure in vacanza, di imparare nel massimo del divertimento.

Oltre al gioco libero, importantissimo e fondamentale durante l’età dello sviluppo, le giornate al campus Il Piccolo Charlie prevedono attività programmate tutti i giorni.

ATTIVITA’ PROPOSTE

– aikido, un’arte marziale non violenta, adatta a tutte le età. I bambini impareranno la nomenclatura i base in giapponese, impareranno a muoversi con più consapevolezza, entrare in relazione con gli altri attraverso il contatto fisico e, non meno importante, impareranno l’arte del rispetto.

– laboratori di inglese con il British College con le insegnanti madrelingua del British College di Gallarate per imparare e rinforzare la lingua inglese in modo divertente.

– laboratori musicali “Crescendo Musicando” con la dottoressa in Musicologia Roberta Bo, fondatrice e direttrice dello studio Musicologico di Gallarate.

– arte terapia per scoprire la profonda valenza dell’arte che arriva là dove non può la parola.

– laboratorio di teatro con la dottoressa in Pedagogia Teatrale Giulia Provasoli.

– spazio compiti con i tutor

DOVE

L’edizione 2019 si terrà presso la sede del Piccolo Charlie in via Carreggia n. 41, a Cardano al Campo (VA).

Facilmente raggiungibile, il centro dispone di spazi ad hoc per i laboratori, un giardino di oltre 500 mq, una tensostruttura e un comodo parcheggio privato per i genitori.

QUANDO

Il campo estivo prenderà il via in concomitanza con la chiusura delle scuole e proseguirà fino a settembre, da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 con possibilità di scegliere tra settimana full-time (mattina e pomeriggio) e settimana part-time (mattina o pomeriggio).

COME E QUANDO ISCRIVERSI

È possibile iscriversi fin da ora compilando il modulo online sul sito del centro.

Per maggiori informazioni

Email: ilpiccolocharlie.club@gmail.com

Tel.: 329 0854018

Facebook