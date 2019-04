Promozione, Vergiatese in pole position. Festa Cas

(Foto Facebook – CAS Sacconago)

Tutto aperto, a 90’ dalla fine, nel campionato di Promozione. Vince la Vergiatese e si presenta all’ultima curva davanti a tutti. In Prima Categoria invece il Cas Sacconago vince a Luino ed è matematicamente promosso.

PROMOZIONE

Manca una sola giornata alla fine della stagione regolare e la Vergiatese guarda tutti dall’alto in basso. I ragazzi di mister Gatti passano 4-1 a Vergiatese e staccano il Morazzone, sconfitto 2-1 a Gavirate. Gavirate che sarà ospite della Vergiatese all’ultima giornata, domenica 28 aprile. Rimane in scia la Rhodense grazie al 4-0 rifilato al Cob 91, il Base 96 invece resta in zona playoff con il successo 2-1 sulla Lentatese. Si stacca l’Olimpia, sconfitta 2-1 in casa dall’Universal Solaro, il Fagnano ottiene tre punti fondamentali per la corsa salvezza andando a vincere 1-0 a Meda mentre termina 1-1 tra Muggiù e Guanzatese. Retrocesso automaticamente l’Fbc Saronno, trafitto in casa 4-2 dall’Uboldese.

CLASSIFICA: Vergiatese 61; Rhodense 59; Morazzone 58; Gavirate 57; Base 96 49; Meda 43; Universal Solaro 42; Olimpia 38; Muggiò 35; Besnatese, Uboldese 34; Cob 91 33; Fagnano 28; Fbc Saronno, Lentatese 19.

PRIMA CATEGORIA

Grande festa per il Cas Sacconago, che vince 3-1 a Luino e può gioire per il matematico primo posto che significa Promozione. Il Gorla Maggiore rimane da solo al seocndo posto grazie al successo 1-0 in casa del Cantello Belfortese, ma anche al pari 2-2 tra l’Aurora Cantalupo e il Tradate. Tre punti d’oro per la Valceresio che batte 2-1 l’Ispra e aggancia la Folgore Legnano, frenata sull’1-1 in casa del San Marco. La Vanzaghellese rimane in corsa espugnando 1-0 Arsago Seprio, il Tre Valli rischia invece la retrocessione diretta dopo la sconfitta 4-0 in casa della Solbiatese Insubria. Termina 1-1 la sfida salvezza tra Brebbia e Antoniana.