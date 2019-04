Ruba due paia di scarpe al supermercato, denunciato

Nel pomeriggio di martedì 16 aprile gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate hanno denunciato un uomo per il tentato furto in supermercato. Gli Agenti sono intervenuti presso il supermercato Carrefour di via Lario su richiesta dell’addetto antitaccheggio dopo che un uomo di origini marocchine è stato fermato per tentato furto di merce esposta in vendita.

Gli Agenti hanno immediatamente riconosciuto l’uomo, di 39 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto per la commissione di svariati reati. Questi poco prima aveva attirato l’attenzione del personale antitaccheggio, tentando di allontanarsi dal supermercato portando una borsa a tracolla.

Immediatamente raggiunto, all’uomo è stato chiesto di mostrare il contenuto della borsa ritrovandovi, occultate all’interno, due paia di scarpe rubate qualche minuto prima dagli scaffati del supermercato. L’uomo, privo di documenti, è stato successivamente identificato risultando noto con altri 13 alias ma senza nessuna pendenza. D’intesa con il P.M. di turno, dott.ssa Incardona, è stato indagato per furto aggravato.

