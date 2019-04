Come fare a scegliere lo specialista? Come scegliere il chirurgo plastico giusto? Innanzitutto, anche se sembra scontato, è importante essere certi che il professionista a cui ci si rivolge sia un vero chirurgo plastico. La legge consente a chiunque sia in possesso di una semplice laurea in medicina, di auto definirsi “chirurgo estetico” e di effettuare interventi di chirurgia estetica senza però avere nessuna istruzione universitaria. Ma è davvero questo quello che la gente vuole? O forse preferisce mettersi nelle mani di uno specialista, che ha dedicato anni ad imparare a rispondere alle esigenze di miglioramento di ogni singolo paziente?

Non stupisce, quindi, il monito a diffidare anche di chi propone prezzi troppo bassi. Pur comprendendo appieno le difficoltà di chi non ha una grande disponibilità economica, il dott. Paolo Montemurro invita a fare molta attenzione a chi svende un intervento chirurgico. Dietro al presunto risparmio si può nascondere l’utilizzo di materiali di scarsa qualità. Sul serio c’è chi è disposto, per esempio, a farsi impiantare protesi al silicone scadenti che faranno poi parte del suo corpo per decenni?.

Per non parlare poi di un paio di questioni solo apparentemente a corollario: chi si farebbe operare, quale che sia l’intervento, senza un anestesista, responsabile di addormentare ma soprattutto risvegliare il paziente nei tempi e nei modi previsti? Oppure in strutture non idonee in termini igienico-sanitari? Dietro all’aura dei propri sogni, si annidano rischi molto grossi per la salute.

Ognuno deve fare giustamente i conti con le proprie tasche, ma il consiglio del dott. Montemurro è quello di diffidare da prezzi fuori mercato. Amarsi significa correggere le proprie imperfezioni, e per farlo è importante anche scegliere di farsi operare in ospedali o in strutture convenzionate, da un professionista che abbia con sé un team preparato. La cronaca purtroppo riporta troppo spesso di interventi eseguiti in ambulatori fuori norma o addirittura in alberghi, in assenza di un anestesista: quanto di più pericoloso per la salute ma soprattutto per la vita stessa. La ricerca della bellezza non può né deve essere una scommessa dove ci si gioca la propria salute! Pagare il giusto allontana l’azzardo.

Altro consiglio del dott. Montemurro è quello di diffidare di tutti quei chirurghi che danno l’impressione di favorire il proprio tornaconto ai veri bisogni del paziente. Il vero professionista lavora rispettando quella che è l’immagine a cui aspira il paziente, senza esagerare nel proporre ulteriori cambiamenti. Se ci si vuole rifare il naso e ci viene proposta anche la liposuzione, meglio passare oltre. Il medico non può e non deve essere un venditore.

Come identificare quindi il professionista a misura delle proprie esigenze? Una volta si usava il “book fotografico” del chirurgo plastico. Oggi non è più così semplice perché non si ha certezza che le foto non siano state “ritoccate” o peggio “prese in prestito” da altri chirurghi. Il consiglio è quindi di valutare il curriculum del professionista, e quando possibile, affidarsi al passaparola: chi meglio di un’amica soddisfatta può garantire per la propria futura soddisfazione?

Nei suoi lunghi anni di esperienza il dott. Montemurro sottolinea poi grande apprezzamento per tutti quei professionisti seri che sono capaci di dire “no” ad un paziente che si presenta con una richiesta che va oltre quello che dovrebbe essere il limite della chirurgia plastica. Fuori dalla sala operatoria, il chirurgo plastico è un consulente, un professionista della bellezza e dei suoi canoni, capace di personalizzare le scelte e di limitare con saggezza e gusto gli eventuali eccessi.

Il dottor Paolo Montemurro, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica riceve al Medical Point di via Veratti 3 a Varese. Per prenotare un appuntamento è possibile chiamare lo 0332 242971.

Sito internet | Pagina Facebook | Instagram | YouTube