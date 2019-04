Sciarpa al collo della moglie: condannato a 7 mesi

Per la difesa patrocinata dall’avvocato Andrea Prestinoni mancavano le prove. Ma secondo il giudice invece quell’uomo di 47 anni, muratore rumeno di Marchirolo invece il maltrattamento in famiglia c’è stato e anzi si configura come lesione.

Siamo nella primavera del 2018 e la moglie, più giovane di 4 anni, anch’essa rumena denuncia ai carabinieri un episodio, a suo dire piuttosto grave: il tentativo di strangolamento con una sciarpa che causò alla donna dieci giorni di prognosi.

L’imputato di oggi, con precedenti analoghi con la prima moglie è dunque finito di fronte al giudice monocratico di Varese che oggi ha letto la sentenza: condannato a 7 mesi di reclusione e al pagamento di 500 euro a titolo di risarcimento oltre alle spese processuali.

«Poco» secondo Pasquale Schiariti, l’avvocato di parte civile per il quale il gesto dell’imputato si spingeva forse oltre il maltrattamento in famiglia.

La sciarpa è stata dissequestrata e tornata al legittimo proprietario.