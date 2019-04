In sella tra Sondrio e Valmalenco

Riparte sabato 20 aprile, con un parco bike ancora più ricco, il servizio Rent Bike Palù. La bella stagione è finalmente arrivata: il momento ideale per rimettersi in sella e scoprire i paesaggi tra Sondrio e Valmalenco.

Il noleggio biciclette è un servizio apprezzato dai turisti che sempre più numerosi scelgono di scoprire il nostro territorio su due ruote. Tra gli itinerari più gettonati il Sentiero Rusca, la Via dei Terrazzamenti sul fondovalle, il Sentiero Valtellina e i sentieri della Valmalenco.

Presso gli Infopoint di Sondrio (via Tonale) e di Chiesa in Valmalenco (località Vassalini), sarà possibile scegliere la MTB che meglio si adatta ai percorsi in quota (Alpe Palù, Caspoggio) o sul fondovalle: freeride, cross country oppure all mountain per adulti e bambini, fino alle e-bike.

Visto il crescente successo del servizio, il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco ha deciso di ampliare il parco bike. Arrivi che faranno la felicità di chi vorrà affrontare i percorsi più adrenalinici in sella a biciclette da downhill (da fine giugno) oppure a nuovi modelli di e-bike, front e full.

Come negli anni scorsi il campo base sarà posizionato a Vassalini, ai piedi delle Funivie al Bernina e, oltre ai mezzi, nell’antistante Infopoint si potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per le giornate bike.

A supporto dell’iniziativa sarà attivo inoltre un bike shuttle (su prenotazione) che permetterà di raggiungere i tanti caratteristici paesi che si incontrano tra Sondrio e Valmalenco per iniziare i propri tour e, volendo, organizzare anche il rientro.

Info: info@sondrioevalmalenco.it www.sondrioevalmalenco.it Sondrio e Valmalenco, nel cuore della Valtellina, è un territorio caratterizzato da una natura selvaggia, ma generosa, incastonato tra le Alpi Orobiche e Retiche, tra cui svetta, con i suoi 4.050 metri, il pizzo Bernina. Regno della neve d’inverno con 60 km di piste da sci, uno snowpark e una sconfinata offerta di attività all’aria aperta, tra montagne bellissime e maestose, sa regalare una scenografia di colori, profumi e sapori che mutano ad ogni stagione. Non mancano bellezze naturali, artistiche, storiche e scenari unici, come i terrazzamenti vitati, sul versante retico dell’Adda, sui quali si producono pregiati vini che ben si accompagnano ai migliori prodotti della tradizione enogastronomica valtellinese.