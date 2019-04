Il senatore Paragone a Samarate per sostenere Fortunato Costantino

«I centri sono tenuti in piedi dai negozi, solo se li si sostiene la città va avanti», vengono accolti così – nei negozi – il candidato sindaco del M5S, Fortunato Costantino, ed il senatore Gianluigi Paragone mentre venerdì 5 Aprile incontrano i commercianti del centro di Samarate.

Nelle vie della città si possono incontrare realtà variegate, tra panifici storici e attività rinate una seconda volta: è il caso di Gianfranco, che ha rimesso in piedi il mestiere paterno. «Ho cinquant’otto anni e da cinque faccio il calzolaio, mio padre faceva il ciabattino a Cesano Maderno e mi ha insegnato il mestiere». «A me come lavoro piace troppo: faccio un centinaio di scarpe a settimana, con la crisi i clienti sono aumentati perché non buttano via le scarpe se prima possono essere aggiustate», Gianfranco racconta della crisi economica e di come si è rimesso in gioco con passione e forza di volontà.

Il centro città, secondo il candidato, va rivitalizzato ed è sostenuto dal senatore Paragone: «I samaratesi hanno una possibilità, lui capisce il linguaggio del commercio, non devono sprecarla». Costantino, anch’egli commerciante, ha molto a cuore la vitalità economica del centro città: è, infatti, uno dei focus del suo programma elettorale. «In questi giorni distribuiremo ai commercianti samaratesi un questionario da compilare, per raccogliere idee e criticità», spiega il candidato, che annuncia la presentazione ufficiale della lista Movimento 5 Stelle tra almeno una decina di giorni.