Settimana di pausa alla Moriggia, per il cambio di gestore

La Moriggia di Gallarate cambia gestore: dallo storica gestione della ex municipalizzata Amsc al nuovo gestore, lo Sporting Club Verona.

L’annuncio dell’affidamento al privato (della sola gestione) è stato dato due settimane fa, al termine delle procedure, che peraltro non hanno fatto particolarmente discutere. Adesso tocca al passaggio operativo: una settimana esatta per il passaggio di consegne, per la consegna cioè della struttura sportiva nel suo complesso, che dovrà ripartire con le nuove modalità di gestione.

La piscina riaprirà lunedì 8 aprile, con orario 8-22 nei feriali e 8-20 nei festivi. Il nuovo gestore si occupa della sola gestione ordinaria dell’impianto esistente: rimane invece aperto il percorso per la ricerca di un partner per il rinnovo della struttura, ormai datata e con alcuni problemi strutturali messi in evidenza anche dai guai passati nel 2018. La ricerca di un privato che investisse è stata avviata già mesi fa, ma finora non ha trovato alcun riscontro.