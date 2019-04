Sfida tra poeti, l’evento è allo Spazio ScopriCoop

Appuntamento con i versi poetici per venerdì 5 aprile, dalle 18 e 30 allo Spazio ScopriCoop di Varese. In scena il Poetry Slam, ovvero uno spettacolo coinvolgente e adatto ad ogni tipo di pubblico che vedrà una sfida tra poeti. Sul palcoscenico veri e propri giocolieri di parole che in tre minuti cercheranno di conquistare pubblico e giuria. Un appuntamento divertente, in cui si ride e ci si commuove, ormai famoso in tutta Italia.

Il primo “Poetry Slam Coop Lombardia” è organizzato dalla LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam, associazione nata nel 2013 che ha organizzato centinaia di incontri e quattro campionati nazionali. L’appuntamento di venerdì 5 aprile vedrà come parola chiave il termine solidarietà.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.