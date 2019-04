Una sforbiciata, e la Lega perde il “Nord”

Sta diventando virale la foto scattata in queste ore in piazza del Podestà a Varese, dove c’è la storica sede della Lega Nord.

Nel balcone che i varesini conoscono per i molti striscioni esposti, ma soprattutto per l’onnipresente striscione della Lega Nord, una forbice ha “aggiornato” il logo ai tempi moderni, che non sono più tanto “nordisti”.

E ora, il simbolo della lega Nord è diventato il simbolo della Lega, tout court. Con uno spiffero in più.