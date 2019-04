Si ribalta in via Milano, ferito un 44enne

Un uomo di 44 anni è rimasto ferito a seguito del ribaltamento della sua auto questo pomeriggio a Cocquio Trevisago, attorno alle 17.

L’uomo avrebbe fatto tutto da solo ma sono da chiarire le cause che hanno portato l’auto a ribaltarsi. Per estrarlo dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ispra che sono intervenuti insieme ad un’ambulanza e un’automedica. L’automobilista non avrebbe riportato gravi ferite.

