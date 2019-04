S’inaugura il parchetto per cani in via Mameli

Viene inaugurato martedì 30 aprile, alle 11.30, il nuovo giardinetto per i cani in via Mameli a Gallarate, nella zona oltre la ferrovia.

Si tratta del parchetto tra i civici 13 e 15, che la giunta aveva deciso – estate 2018 – di trasformare in area destinata ai quattro zampe, in aggiunta a quella (ben più ampia) esistente in via Covetta ai Ronchi e a quella, curata da un privato, in via Varese.

Il giardinetto di via Mameli era stato oggetto di qualche polemica negli anni scorsi (insieme al negozio vicino) perché è utilizzato spesso da persone straniere che abitano nella zona. Alcuni residenti dei palazzi vicini avevano persino chiesto al Comune di asfaltare lo spazio e farne un parcheggio, rinunciando all’unico spazio verde nella popolosa zona oltreferrovia.