Spaccio nei boschi, fermate due persone

Spacciatori e clienti, un gran via vai nei boschi dei Comuni di Busto Arsizio e Castellanza.

I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno arrestato un 50enne, pregiudicato, tossicodipendente. L’uomo, sorpreso mentre usciva dalla boscaglia dopo aver acquistato dello stupefacente per uso personale, alla vista dei militari si dava alla fuga a piedi tra la vegetazione, dove veniva raggiunto poco dopo.

Nel corso delle conseguenti fasi di identificazione il fuggitivo risultava colpito da un ordine di cattura per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, perché era stato condannato alla pena di due anni per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti (circa dieci anni addietro era stato arrestato per aver trasportato un chilogrammo di hashish).

Nel corso dei medesimi servizi veniva inoltre fermato un 17enne, trovato in possesso di una quindicina di grammi di hashish e denaro contante; dai primi accertamenti si ritiene che il giovane svolgesse funzioni di “trasporto” dello stupefacente dall’interno dei boschi in favore dei clienti, ritirando il pagamento della droga.

Sono stati inoltre fermati e segnalati all’Autorità Amministrativa oltre cinquanta acquirenti ed abituali assuntori di stupefacente: sono stati tutti trovati in possesso di modiche quantità di hashish ed eroina. La successiva attività di bonifica svolta all’interno dell’area ha consentito di individuare l’esatto luogo dello spaccio: una piccola altura da dove si scorge l’ingresso nell’area e da cui è possibile fuggire all’interno della boscaglia.